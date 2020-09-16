В числе лучших: Томский техникум информационных технологий вошел в топ-100 перечня WorldSkills Russia

- Томский техникум информационных технологий вошел в перечень лучших образовательных организаций профессионального образования движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), - сообщили в администрации региона. - Онлайн-церемония объявления итогов топ-100 прошла в рамках деловой программы финала VIII Национального чемпионата.

Образовательные учреждения оценивались экспертами по итогам участия студентов и преподавателей в чемпионатах WorldSkills Russia на региональном, общероссийском и международном уровнях, наличию сертифицированных экспертов среди педагогов, рейтингу вовлеченности студентов в демонстрационный экзамен по стандартам WS, привлечению школьников в проект «Билет в будущее», профессиональному обучению людей категории 50+.

- В прошлом году наши студенты Никита Гузеев и Геннадий Коваленко стали бронзовыми призерами мирового чемпионата в компетенции «Разработка решений с использованием блокчейн-технологий». Владислав Норов вошел в расширенный состав Национальной сборной «Молодые профессионалы (Worldskills Russia) по компетенции «Веб-дизайн и разработка». По данной компетенции Томский техникум информационных технологий традиционно является площадкой для подготовки конкурсантов-юниоров, –уточнила директор техникума Елена Истигечева.

Добавим, рейтинг лучших колледжей России определяется уже в третий раз. В прошлом году в топ-100 вошел Томский колледж индустрии питания торговли и сферы услуг.