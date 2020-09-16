Доступен и стабилен: в Томской области к Интернету подключили свыше 200 объектов социального значения

Интернет приходит в географически отдаленные от Томска деревни и поселки. Фото: Из открытых источников

- Томская область завершила второй этап национальной программы «Цифровая экономика», в рамках которой «Ростелеком» подключил к Интернету 214 социально значимых объектов, - сообщили в пресс-службе администрации региона. - Оператор проложил 360 км волоконно-оптических линий связи в Александровском, Асиновском, Верхнекетском, Каргасокском, Кожевниковском, Колпашевском, Молчановском, Парабельском, Первомайском, Тегульдетском, Томском, Чаинском, Шегарском районах и в городах Кедровом, Стрежевом и Томске.

Доступ к Сети получили социально важные объекты: фельдшерско-акушерские пункты, общеобразовательные учреждения, пожарные части, участковые пункты полиции, сельские администрации. Скорость ресурса по волоконно-оптическим линиям связи для пользователей соцучреждений составит от 10 Мбит/сек до 50 Мбит/сек.

«До 1 января 2022 года мы планируем подключить к Интернету 668 объектов социального значения. Реализуя национальную программу «Цифровая экономика», мы одновременно выполняем поручение губернатора Сергея Жвачкина по оснащению интернетом всех учреждений образования и здравоохранения», - подчеркнул заместитель губернатора Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный.