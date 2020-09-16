Детская многопрофильная больница на 550 коек будет построена в Томске

Больница, где можно будет показать ребенка всем нужным специалистам, появится в перспективе в областном центре. Фото С. Севостьяновой. Фото: Архив "КП"

- По решению Сергея Жвачкина, многопрофильная детская больница будет построена на ул. Ивана Черных, рядом с томской областной клинической больницей. До 1 декабря 2021 года должны быть выполнены инженерные изыскания и проект нового медучреждения, - сообщили в пресс-службе областной администрации.

Специалисты уточнили, что в новой больнице на 550 коек будут работать лабораторно-диагностический, хирургический и соматический блоки, а также консультативная поликлиника на 250 посещений в смену. Здесь смогут лечиться дети, в том числе, с онкологическими и кардиологическими заболеваниями. На подготовку проекта медучреждения глава региона выделил из бюджета 63 млн рублей.

- Новую большую детскую больницу, где будет все – от поликлиники с узкими специалистами до стационарного отделения – очень ждут семьи с детьми, - сказал губернатор. – Знаю об этом от самих родителей, от врачей. Сам отец и дедушка, прекрасно понимаю, как важно получать необходимую медицинскую помощь для ребенка в одном месте. Новое учреждение будет именно таким. Многопрофильная детская больница станет еще одним объектом Северного медгородка, где сегодня уже находятся клиническая больница, перинатальный центр и строится хирургический корпус онкодиспансера.

Заместитель губернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто сообщил, что в конкурсе на проектирование многопрофильной детской больницы победу одержала волгоградская компания «Гипросинтез». Стоимость и сроки строительства самого объекта будут определены после проведения инженерных изысканий и подготовки проектно-сметной документации.