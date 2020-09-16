Томичку будут судить за пособничество в приобретении наркотических веществ

Покупательнице наркотиков придется отвечать сразу по двум статьям Уголовного кодекса РФ. Фото: Из открытых источников

Прокуратура Кировского района утвердила обвинение в отношении 31-летней жительницы Томска. Она обвиняется в преступлении, предусмотренном ч.5 ст.33, ч.1 ст.228 УК РФ (пособничество в незаконном приобретении без цели сбыта наркотических средств), сообщили в региональной прокуратуре.

- По версии дознания, в апреле 2020 года обвиняемая, зная человека, который занимается сбытом героина, дважды оказывала ему помощь в приобретении этого наркосредства. Предварительно договорившись с владельцем наркотика, она передавала полученные от знакомого деньги и получала нарковещество, которое отдавала покупателю. Общая масса героина, приобретенного обвиняемой, составила более одного грамма, - уточнили в ведомстве.

Добавим, в настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.