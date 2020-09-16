В Томской области 1 300 человек смогут бесплатно обучиться новым профессиям

Пройдя обучение, слушатели получат удостоверения о повышении квалификации государственного образца. Фото: из открытых источников

До 15 декабря в рамках федеральной программы обучения лиц, пострадавших от последствий коронавирусной инфекции, Центр опережающей профессиональной подготовки Томской области совместно с организациями среднего профессионального и высшего образования обучит новым профессиям 1 300 жителей региона.

Принять участие в программе смогут граждане, находящиеся под угрозой увольнения, в том числе из-за ликвидации предприятия, получавшие письменное уведомление от работодателя не ранее 25 марта 2020-го, а также ищущие работу – трудоспособные граждане, которые зарегистрированы в органах службы занятости (тоже не ранее 25 марта). Кроме того, эту возможность получат выпускники образовательных организаций, успешно завершившие обучение и получившие документ об образовании в 2020 году.

Заявки на участие в программе принимаются до 30 сентября на сайте: https://express.worldskills.ru/. Там же можно ознакомиться с полным списком программ. По итогам обучения слушатели получат удостоверения о повышении квалификации государственного образца, при этом обучившимся будут оказаны меры содействия по трудоустройству.

Программу по профобучению и дополнительному профобразованию россиян, пострадавших из-за сложившейся эпидситуации, реализует Минпросвещения России совместно с субъектами РФ, Рособрнадзором, Рострудом и союзом «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). В Томской области региональным оператором определен Центр опережающей профессиональной подготовки.