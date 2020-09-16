Предупреждение МЧС на 16 сентября 2020: в Томской области ожидаются грозы, град, сильный ветер

Днем в среду в Томске синоптики ожидают кратковременный дождь, грозу, порывистый юго-восточный ветер. Фото пресс-службы МЧС.

- В Томске днем ожидается переменная облачность, во второй половине дня кратковременный дождь, местами гроза. Ветер юго-восточный, днем 7-12м/с, местами порывы 13-18м/с. Температура днем +21…+23°С, - сообщают гидрометеорологи. – По области также переменная облачность, днем местами кратковременный, по западу сильный дождь, гроза, возможен град. Ветер юго-восточный 7-12м/с, местами порывы 17-22м/с. Воздух прогреется до +18…+23°С, местами до +13°С.