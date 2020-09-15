Томские политехники презентуют свои разработки для японского рынка гостям из этой страны

У томских политехников установились давние прочные связи с Японией Фото: из открытых источников

В Томский политехнический университет во вторник с рабочим визитом приехали первый секретарь посольства Японии в России и представители компании ООО «СПЕКС-ТиАйАй Рус». В течение двух дней университет презентует гостям свои технологии и установки, потенциально интересные для университетов и научных организаций Японии – для проведения исследовательских работ, сообщает пресс-служба вуза.

Для главы компании Кавабэ Цунетака и первый секретарь посольства Японии в России Ёсида Тору это первый визит в Томск. Начался он со встречи с врио ректора ТПУ Андреем Яковлевым.

– Япония – страна с высочайшим уровнем науки и образования. И Томский политех имеет достаточно глубокие и давние связи с японскими партнерами. Так, партнерами ТПУ являются Университет Хиросимы, Столичный университет Токио, Университет Кинке. Мы крайне заинтересованы в развитии сотрудничества. У нас развивается много направлений, в которых наше взаимодействие может развиваться. Например, у нас развито направление, связанное с ускорительной техникой. В это области мы решаем широкий спектр прикладных задач по плазмохимии, по исследованию материалов, модификации материалов, – отметил на встрече с японской делегацией Андрей Яковлев.

Компания ООО «СПЕКС-ТиАйАй Рус» производит высокотехнологичное оборудование для научных исследований, а также импортирует установки для японских университетов и исследовательских центров из других стран.

– У нас уже есть опыт работы с российскими университетами и институтами Российской академии наук, через нас их установки находят выход на японские университеты, научные центры. Сегодня и завтра мы с удовольствием познакомимся ближе с разработками Томского политехнического университета. Особенно для нас интересны направления материаловедения, биомедицины. Но так как у нас широкий спектр партнеров среди японских университетов, и у них очень много направлений работы, то мы не ограничиваем себя и готовы познакомиться с вашими решениями в самых разных направлениях, – сказал генеральный директор ООО «СПЕКС-ТиАйАй Рус» Кавабэ Цунетака.

В среду делегация ближе познакомится с разработками томских политехников в области наноматериалов, неразрушающего контроля и безопасности, ядерных технологий для энергетики и медицины, а также с международными образовательными программами в этой области.