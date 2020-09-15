Политолог Екатерина Курбангалеева: «В Томске рождается будущий политический тренд»

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13 сентября финишировала кампания по выбору VII-го созыва думы города Томска. Итоги голосования в нашей региональной столице прокомментировала Екатерина Курбангалеева, известный российский политолог, заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике, руководитель научно-исследовательского центра «Особое мнение»:

- Результаты на прошедших выборах депутатов гордумы Томска преподнесли сюрприз, но ровно для тех, кто привык к предсказуемым скучным политическим ландшафтам регионов центральной полосы России. С той же меркой нельзя подходить к Томску, где каждый второй избиратель связан с высшим образованием, а каждый шестой - это студент. Томск отличается избирателем рефлексирующим, критично настроенным, толерантным, даже либеральным. На ближайшие 5 лет партийная палитра новой думы Томска, пожалуй, одна из самых красочных - городской парламент будет представлен 7-ю партиями: помимо привычных 4-х парламентских ещё три право-либеральных. В то время как в среднем по России этот спектр эксперты оценивают не более, чем в 5, максимум 7 процентов. Здесь «Новые люди», «Яблоко», Партия Роста» - все вместе набрали почти 30 процентов симпатий избирателей. А проект «Новые люди», набрав 15 процентов, и вовсе стал третьей партией, обогнав даже ЛДПР, - отмечает Екатерина Шамильевна.

По ее мнению, высока вероятность, что после сезона больших думских выборов в следующем году такая партийная палитра уже не будет чем-то выдающимся.

- Высока вероятность, что политический таргетинг, представительство различных групп избирателей в парламентах разного уровня станет в стране общим трендом. А Томск - предчувствие будущего политического тренда, - резюмирует известный политолог.