Коронавирус в Томске: + 58 новых случаев заражения

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Сегодня, 15 сентября, в Томской области выявлено 58 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 6479 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 5 529 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, 150 пациентов скончались, 5 605 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 1 073 849 человек, 18 785 скончались, 884 305 выздоровели.