От Каира до Кейптауна: томич Егор Ковальчук пересек Африку на велосипеде

Егор Ковальчук во время путешествия Фото: Из открытых источников

Сегодня, 15 сентября, в 18.30 в пространстве «Точка кипения» в Томске (пр. Ленина, 26, 2-й этаж) состоится встреча с велопутешественником Егором Ковальчуком. Он расскажет, как за полгода пересечь 15 000 км африканского континента на двухколесном транспорте.

По результатам данной экспедиции Егор сейчас готовит документальный фильм совместно с телеканалом «Моя планета».

Также за плечами томского путешественника покоренный маршрут «Вокруг света на велосипеде 2014-2016» длиною в 54 000 км, участие в самой протяженной в мире велогонке Red Bull Trans-Siberian Extreme. В сентябре этого года Егор Ковальчук совершил 3-дневный велопробег по маршруту «Саянское кольцо» за рекордное время.

Лекция пройдет при соблюдении всех эпидемиологических мер. Участникам необходимо зарегистрироваться по ссылке и прийти в масках. Онлайн- трансляция мероприятия будет доступна на Youtube-канале пространства «Точка кипения».