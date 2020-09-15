Ремонт дорог на финише: в Томске готовятся к завершению сезона благоустройства

В Томске за сезон успели отремонтировать свыше 90% тротуаров. Фото пресс-службы городской администрации.

- В Томске уже завершен основной объем работ по ремонту дорог. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» заменено асфальтовое покрытие на всю ширину проезжей части на 11 участках городских магистралей. Строительные бригады завершают ремонт тротуаров. Запланированный объем выполнен уже более чем на 90%, - сообщили в мэрии. - Сегодня работы идут на участках ул. Артема, Косарева, Елизаровых, Пушкина, Пролетарской, Елизаровых, 79 Гв. Дивизии, пл. Соляной, пр. Кирова. Также бригады подрядчиков работают на участках ул. Усова и Профсоюзной.

Специалисты уточнили, что, помимо этого, летом в порядок были приведены пешеходные пространства вблизи озера Усть-Керепеть, по ул. Трудовой, в пер. Нечевском. В целом в городе за сезон будет отремонтировано порядка 40 тыс. кв. м тротуаров.