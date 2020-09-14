Заражение COVID-19 выявлено у 441 жителя Северска

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Пресс-служба Межрегионального управления N81 ФМБА России, опубликовала последние данные по ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции в Северске.

Согласно данным ведомства, на 10 сентября на территории ЗАТО зарегистрирован 441 подтверждённый случай COVID-19. В инфекционном отделении местной клинической больницы находятся на лечении одиннадцать пациентов, ещё тринадцать госпитализированы в ЛПУ города Томска.

- Из числа ранее заболевших 346 человек выздоровели. Под медицинским наблюдением находятся 122 человека, контактировавших с заболевшими, - также говорится в сообщении.

Двумя лабораториями, расположенными в Северске и подведомственными ФМБА, с начала пандемии выполнено 13 285 исследований на выявление РНК SARS-CoV-2.

Ранее сообщалось, что на 8 сентября в закрытом городе насчитывалось 422 случая заражения коронавирусом, 22 пациента проходили лечение в стационарах Северска и Томска.