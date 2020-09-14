Энергетики проштрафились: прокуратура выявила нарушение закона в работе компании «Томские электрические сети»

Энергетики не предоставили своим клиентам возможность выбора наиболее выгодных условий договора по присоединению к технологическим сетям и получили штраф. Фото: Из открытых источников

- Прокуратура Томска проверила на соответствие законодательству проведенное технологическое присоединение к сетям специалистами «Томских электрических сетей», - пояснили в областной прокуратуре. - Установлено, что при заключении соответствующего договора с собственниками жилого дома, специалисты не предложили установить размер оплаты на основании экономически выгодных для заявителя ставок. Не получив от организации необходимую информацию об альтернативных вариантах, потребитель не смог выбрать более выгодные условия.

В ведомстве уточнили: городская прокуратура возбудила в отношении компании дело об административном правонарушении по ч.1 ст.9.21 КоАП РФ (нарушение порядка подключения (технологического присоединения). Постановлением управления федеральной антимонопольной службы Томской области энергетикам назначено наказание в виде административного штрафа в размере 100 тыс. рублей. Постановление в законную силу не вступило. Кроме того, директору электросетевой организации внесено представление об устранении допущенных нарушений, которое находится на рассмотрении.