Выборы – 2020 в Думу города Томска: за 2 часа до закрытия участков в городе проголосовало свыше 61 тыс. человек

Комиссии завершат работу через полчаса. Начнется ответственное дело - подсчет голосов. Фото: Из открытых источников

- По состоянию на 18 часов число избирателей, принявших участие в выборах депутатов в Думу города Томска, фактически составляет 61 351 человек, или 16,33%, – такое сообщение разместили на сайте избирательной комиссии Томской области.

Напомним, томичи в единый день голосования 13 сентября выбирают 37 депутатов Думы VII созыва. Всего в Томске в списки внесено почти 375 тысяч избирателей. По состоянию на 15часов явка в городе составляла 13,54% (проголосовало 50 825 человек, включая почти 26 тысяч, которые воспользовались правом голоса со 2 по 12 сентября). Сегодня избирательные участки завершат работу в 20 часов.