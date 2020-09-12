23 жителя Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки

Судя по статистике заболеваний, ограничения в Томской области снимать еще рано Фото: из открытых источников

За минувшие сутки контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление от коронавирусной инфекции еще 23 жителей Томской области. Общее число выздоровевших теперь составляет 5 132, – сообщил в своей ежедневной сводке региональный оперштаб.

– Из заболевших COVID-19 за сутки у 14-ти признаки ОРВИ, у 18-ти – пневмония, 23 человека не имеют симптомов заболевания, – также говорится в сообщении.

По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 58,4 % мест. В обсерваторах под Томском находятся 8 человек.

Коэффициент распространения инфекции равен 1,10.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности.

Ранее сообщалось, что сегодня в Томской области было выявлено 55 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.