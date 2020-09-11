Сегодня в Томске полностью сгорел склад с картонными коробками и прочей гофротарой

Огонь уничтожил целый ангар картонных коробок Фото: из открытых источников

Сегодня утром на улице Высоцкого в Томске загорелся ангар, в котором складировалась гофротара. Площадь пожара составила более 200 квадратных метров. По данным пресс-службы регионального МЧС, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного 11 сентября в 08:04.

На момент прибытия пожарных металлический ангар, в котором складировалась гофротара, был полностью охвачен огнем.

От высокой температуры начал тлеть и местами гореть утеплитель соседнего металлического ангара по производству упаковки.

Пожар на площади 220 квадратных метров был полностью ликвидирован в 09:30. Склад готовой продукции выгорел полностью, производственный ангар пожарные отстояли от огня.

Добавим, что к тушению привлекались 30 человек и 7 единиц техники. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.