Налетай на урожай: в выходные томичей приглашают посетить традиционные осенние ярмарки

Сезонные торговые точки в разных районах города всегда пользуются спросом у покупателей Фото: из открытых источников

В субботу, 12 сентября, в 10 часов в Томске на территории областного рынка (пр. Фрунзе, 119/5) развернется расширенная торговля свежим урожаем картофеля и овощей. Свою продукцию представят сельхозпроизводители и личные подворья из девяти районов области – Томского, Шегарского, Зырянского, Кривошеинского, Первомайского, Асиновского, Молчановского, Кожевниковского и Колпашевского.

Помимо картофеля и овощей, на ярмарке можно будет приобрести дикоросы и продукцию из них, мед, напитки и свежую выпечку, кондитерские изделия. Дополнят осенний ассортимент саженцы из питомников Бакчарского опорного пункта северного садоводства и новосибирской компании «Розы Сибири».

Кроме того, в субботу и воскресенье в районах Томска пройдут ярмарки, где горожане смогут приобрести дикоросы, мед, продукцию овощеводства и садоводства, выращенную на частных фермерских подворьях. На прилавках будут представлены грибы, корнеплоды, ягоды и прочие дары природы.

Всего 12-13 сентября в Томске будут работать ярмарки с общим количеством около 250 торговых мест. В частности, как отметили в пресс-службе мэрии, пользуются спросом такие небольшие сезонные рынки в поселке Светлый, на пр. Академическом, Набережной реки Томи и возле ДНТ «Авангард», на ул. Мокрушина и по другим адресам. С полным списком томских ярмарок выходного дня можно ознакомиться по ссылке.

Добавим, что для торговцев участие в ярмарках бесплатное. При этом все участники обязаны соблюдать требования, установленные законодательством РФ в сфере защиты прав потребителей, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей среды, ветеринарии, пожарной и общественной безопасности.