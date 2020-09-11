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Томские офтальмохирурги спасли пациента от слепоты, вытащив из его глаза металлическую проволоку

Для этого им понадобилось одномоментно выполнить сразу три сложных операции
Алиса СелезневаАлиса Селезнева
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Офтальмохирурги регулярно сталикваются в своей практике с последствиями бытового травматизма. фото: "Область здоровья".

Офтальмохирурги регулярно сталикваются в своей практике с последствиями бытового травматизма. фото: "Область здоровья".

Фото: из открытых источников

Офтальмохирурги Томской областной клинической больницы за один заход провели сразу три сложных операции, чтобы спасти глаз пациента, сообщает телеграм-канал "Область здоровья"

- В мае этого года мужчина работал «болгаркой», и что-то попало ему в глаз. На тот момент он не придал этому значения, так как не было ни боли, ни дискомфорта. В конце августа он обратился за консультацией к офтальмологу по поводу снижения зрения, и его отправили к нам на операцию, - рассказал врач-офтальмолог-хирург Евгений Станиславович Башняк. Как оказалось, в глазу мужчины находилось инородное тело – металлическая проволока длиной около 1 см и толщиной 0,3 см. Специалисты извлекли ее, а затем одномоментно выполнили еще две операции, чтобы исправить последствия травмы. Они удалили травматическую катаракту, имплантировав искусственный хрусталик, а также удалили стекловидное тело в области заднего отдела глаза.

В настоящее время состояние пациента удовлетворительное, идет процесс восстановления зрения.

Как отмечают офтальмохирурги, со случаями бытового травматизма они сталкиваются в своей работе регулярно. При попадании в глаз инородного тела они рекомендуют пострадавшим обильно промыть глаз водой, закапать антибактериальные капли и незамедлительно ехать в кабинет неотложной помощи.

Напомним, кабинет неотложной офтальмологической помощи (ул. Ивана Черных 96 на 1-ом этаже главного корпуса больницы) работает в ТОКБ в круглосуточном режиме.

Обратиться за помощью к дежурному офтальмологу могут жители Томска и области с любыми патологиями органа зрения, которые требуют неотложной помощи: это воспалительные заболевания глаз, сосудистые патологии, производственные и бытовые травмы - проникающие ранения, ожоги и прочее.

При обращении в кабинет необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность паспорт и полис ОМС. При обращении с детьми необходимо предоставить свидетельство о рождении ребёнка и документ, подтверждающий личность законного представителя.

фото: телеграмм-канал "Область здоровья".

фото: телеграмм-канал "Область здоровья".

Фото: из открытых источников

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