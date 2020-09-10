Хроники COVID-19: на карантин из-за коронавируса закрыты два класса томской школы

Классы на карантин закрыты по протоколу работы школ в условиях пандемии Фото: из открытых источников

Коронавирусную инфекцию обнаружили у мамы двух школьниц из средней общеобразовательной школы № 37 Томска. В связи с этим на карантин закрыты два класса, где учатся девочки, об этом сообщил журналистам директор школы Александр Иванов.

По его словам, девочки ходят в 5-й и 7-й классы образовательного учреждения. В ближайшие две недели дети из закрытых классов будут учиться дистанционно, а врачи будут за ними наблюдать. Среди учеников и педагогов заболевших COVID-19 нет.