Томский бизнесмен обвиняется в нарушении валютного законодательства на сумму почти 7 млрд рублей

Следователи МВД обнаружили нарушения у томского бизнесмена, продающего ферросплавы, в валютном законодательстве Фото: из открытых источников

Следователи Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу завершили расследование уголовного дела в отношении предпринимателя из Томской области по факту уклонения от обязанностей по возвращению в Россию почти семи миллиардов рублей, полученных коммерческой организацией в результате сделок по экспорту полезных ископаемых и их производных, сообщает сайт ведомства.

В ходе предварительного следствия установлено, что с 2008 по 2017 год томское предприятие экспортировало в страны Западной Европы и Северной Америки ферросплавы, а в южно-азиатском регионе закупало плавиковошпатовую руду.

В нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации деньги, причитающиеся за проданный товар, на банковские счета предприятия не поступали. Импорт сырья в Россию также не осуществлялся.

Для уклонения от репатриации денежных средств продавец заключал дополнительные соглашения о продлении сроков оплаты и поставки товаров, об увеличении количества поставляемого товара, договоры уступки права требования выручки в пользу других коммерческих организаций, которые якобы не выполняли обязанности в сфере внешнеэкономической деятельности.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Фигуранту предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 193 Уголовного кодекса Российской Федерации (Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации, совершенное в особо крупном размере, с использованием заведомо подложного документа). За совершение этого преступления установлено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок пять лет.