Плюс пятьсот: в Томской области стало больше жителей с доходами свыше миллиона рублей

У «подпольных миллионеров» еще есть возможность отчитаться в своих доходах. Фото: из открытых источников

По данным пресс-службы регионального УФНС, доход за 2019 год в сумме от одного до 10 миллионов рублей задекларировали 8,9 тысячи жителей Томской области. По сравнению с 2018-м обладателей высоких доходов стало больше на 500 человек.

Количество томичей, получивших доход от 10 млн руб., незначительно снизилось по сравнению с прошлым годом. Так, полученные суммы от 10 до 100 млн руб. задекларировали 150 налогоплательщиков (на четыре человека меньше, чем в 2019-м); от 100 до 500 млн руб. – 18 граждан (против 21 человека годом ранее). Доход свыше 500 млн руб., по предварительным данным, задекларировали четверо томичей; в 2019-м таких было трое.

Согласно предварительным итогам завершившейся декларационной кампании, в 2020 году в налоговые органы Томской области поступило 88,8 тыс. деклараций по налогу на доходы физических лиц. Общая сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, составила 178,8 млн рублей. Те, кто не успел отчитаться своевременно, могут это сделать до конца текущего года во избежание начисления штрафов и пени.

Напомним, декларационная кампания 2020 года стартовала с 1 января. Физическим лицам необходимо было отчитаться о полученных в 2019 году доходах не позднее 30 июля (срок был продлен постановлением Правительства РФ в связи с пандемией коронавируса).

Отчитываться в доходах обязаны индивидуальные предприниматели, главы крестьянско-фермерских хозяйств, частнопрактикующие нотариусы и адвокаты, а также физические лица, сдающие в аренду или продавшие недвижимость, и граждане, получившие выигрыши и имущество в дар от неблизких родственников.