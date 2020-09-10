Экс-сотрудник Росавтонадзора пойдет под суд за то, что «помогал» ученикам томских автошкол получить водительские права

За взятки права получали не только обычные водители, но и те, кто перевозит опасные грузы. Фото: из открытых источников

Прокурор Советского района г. Томска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего специалиста территориального отдела Росавтонадзора по Томской области. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей УК РФ «Мелкое взяточничество»

Обвиняемый являлся членом территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Томской области, а также аттестационной комиссии по проведению аттестации работников перевозчиков, ответственных за обеспечение безопасности дорожного движения.

- По версии следствия, в период с июля 2018 года по сентябрь 2019 года обвиняемый через посредников оказывал содействие лицам, проходившим обучение, в успешной сдаче экзаменов и аттестаций без фактической проверки уровня их знаний. За гарантированное прохождение испытаний обвиняемый получал незаконное вознаграждение. Кроме того, с января 2017 года по август 2019 года он получил взятку от руководителя одной из автошкол за успешное прохождение экзаменов и аттестации учениками этой школы, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Общая сумма взяток, полученных обвиняемым, составила более 160 тыс. рублей.

В настоящее время прокуратурой ведется работа по прекращению в судебном порядке действия незаконно выданных свидетельств о подготовке водителя автотранспортного средства, перевозящего опасные грузы. Уголовное дело в ближайшее время будет направлено для рассмотрения в Советский районный суд г. Томска.