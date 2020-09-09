Из-за невнимательности 67-летней автоледи в Томске пострадали три авто и один человек

фото: УМВД по Томской области. Фото: из открытых источников

ДТП с участием сразу трех автомобилей произошло вчера вечером, около 19 часов 50 минут на улице Гоголя, 25, в Томске.

- 67-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем Toyota Rav-4, по предварительной информации, при повороте налево не заняла крайнее левое положение на проезжей части, не убедилась в безопасности маневра и совершила столкновение с попутно двигавшимся автомобилем Kia Rio. После столкновения автомобиль Kia Rio продолжил движение и совершил наезд на припаркованный автомобиль Toyota Camry (водитель в автомобиле отсутствовал), - сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

В результате происшествия 42-летний водитель автомобиля Kia Rio получил телесные повреждения. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства происшествия.