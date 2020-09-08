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Сотрудник механико-математического факультета Томского госуниверситета Надежда Бондарева получила премию L’OREAL – UNESCO

Размер стипендии составляет 500 тысяч рублей
ИГОРЬ ТЮРИНИГОРЬ ТЮРИН
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Научные заслуги томички из ТГУ высоко оценены компетентным жюри

Научные заслуги томички из ТГУ высоко оценены компетентным жюри

Фото: из открытых источников

Сотрудник механико-математического факультета ТГУ Надежда Бондарева стала стипендиатом российского конкурса «Для женщин в науке» L’OREAL – UNESCO. Эта награда вручается женщинам-ученым, работающим в сфере физики, химии, медицины и биологии, в 2020 году стипендиатами стали 10 молодых кандидатов и докторов наук со всей России. Размер стипендии – 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба вуза.

Надежда Бондарева – доцент кафедры теоретической механики ММФ и научный сотрудник лаборатории моделирования процессов конвективного тепломассопереноса. В лаборатории под руководством Михаила Шеремета она также участвует в гранте РНФ, где занимается моделированием активных и пассивных систем охлаждения тепловыделяющих элементов в электронике и энергетике. В качестве руководителя выполняет еще два гранта: РНФ и президента РФ.

– Моя научная работа связана с моделированием процессов теплопереноса. В настоящее время я изучаю процессы плавления парафинов в системах охлаждения: такие системы в определенных условиях защищают элементы от перегрева, не требуя дополнительных энергетических затрат, а также могут использоваться в строительстве для сглаживания температурных колебаний, – рассказывает о своей работе Надежда.

За 13 лет существования программы «Для женщин в науке» в России 125 молодых женщин-исследователей были награждены премией L’OREAL-UNESCO за важные научные достижения. Надежда Бондарева стала третьей стипендиаткой из ТГУ, ранее эта премия была вручена физику Юлии Калугиной и химику Татьяне Меньщиковой.

– Для меня это серьезный конкурс, и конечно было приятно узнать о победе. Это очень важное подтверждение того, что годы работы дают свои результаты, это вдохновляет на дальнейшее развитие, – отметила Надежда.

Программа «Для женщин в науке» реализуется в России с 2007 года при участии Российской академии наук, Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО в Москве и является частью международного проекта L’OREAL-UNESCO «For Women in Science». По условиям конкурса соискательницами национальной стипендии могут стать женщины-ученые, кандидаты и доктора наук в возрасте до 35 лет (включительно), работающие в российских научных институтах и вузах по следующим дисциплинам: физика, химия, медицина и биология.

Критериями выбора стипендиаток являются научные успехи кандидата, значимость и практическая польза проводимых им научных исследований, а также желание продолжать научную карьеру в России. Стипендия присуждается только один раз.