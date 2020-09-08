Без похода на почту: с начала года томичи отправили свыше 230 тыс. электронных заказных писем

Чтобы отправить заказное письмо, теперь не нужно приходить в почтовое отделение. Фото: из открытых источников

Жители Томской области могут отправлять и получать заказные письма через личный кабинет на сайте Почты России, без похода в почтовое отделение. За восемь месяцев 2020 года таким образом в регионе было отправлено более 230 тысяч заказных писем, что в 16 раз превышает показатели прошлого года, сообщает пресс-служба регионального УФПС.

Процесс оформления и отправки заказного письма через мобильное приложение или сайт Почты России занимает не более двух минут. В личном кабинете zakaznoe.pochta.ru клиент нажимает кнопку «отправка письма», выбирает «в организацию» или «частному лицу», затем заполняет адрес получателя. Если письмо отправляется в организацию, адрес заполнится автоматически по названию или ИНН учреждения. В завершении нужно загрузить нужный файл и отправить письмо.

Если у получателя подключена услуга «электронная доставка», то он получит письмо онлайн в течении трех минут, если нет — оно будет доставлено в бумажном виде. Сотрудники почты самостоятельно распечатают, упакуют, подготовят к отправке и доставят письмо до адресата. Воспользоваться услугой могут как физические, так и юридические лица. Подключение к сервису бесплатное и не является обязательным – клиенты вправе выбирать, каким способом получать адресованные им документы.

- Главное преимущество услуги – существенная экономия бюджета и времени на доставку заказной корреспонденции. Подключение к сервису даёт возможность получать и отправлять юридически значимые письма даже из самых отдаленных районов области. Все отправленные и поступившие письма не нужно годами хранить на бумажном носителе, их в любой момент можно будет распечатать из личного кабинета, где они находятся в электронном виде, - рассказала заместитель директора по почтовому бизнесу УФПС Томской области Светлана Головченко.