Курить опасно: жительница Томской области ударила ножом сожителя, решившего «подымить» в доме

Желание покурить чут ьне привело к убийству. Фото: из открытых источников

Северский городской суд Томской области признал ранее судимую 47-летнюю северчанку виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Ранее женщина уже отбывала срок за убийство.

Как установило следствие, в январе 2020 года в ходе распития спиртного обвиняемая нанесла своему сожителю два удара ножом по телу, результатом которых, в том числе, явилось внутреннее кровотечение.

- Причиной конфликта стало то обстоятельство, что потерпевший закурил в доме, отказавшись выйти для этой цели на улицу, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Подсудимая полностью признала свою вину. С учетом тяжести содеянного и наличия у женщины судимости за убийство, суд приговорил виновную к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.