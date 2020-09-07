В аварии на трассе Стрежевой – Нижневартовск на севере Томской области погибли двое

Очень важно на трассе держать дистанцию и вовремя тормозить. Фото УМВД по Томской области Фото: из открытых источников

Водитель Ford Focus на трассе Стрежевой – Нижневартовск, по предварительной информации, не выдержал безопасную дистанцию и врезался в «КамАЗ», который ехал впереди; водитель и пассажир иномарки погибли, сообщила в понедельник пресс-служба УМВД по Томской области.

По данным пресс-службы, ДТП произошло накануне, 6 сентября, около 19.35 на 17-м километре автодороги Стрежевой – Нижневартовск.

«По предварительной информации, 34-летний водитель автомобиля Ford Focus не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди попутного автомобиля "КамАЗ" и допустил с ним столкновение», – говорится в сообщении. Водитель легкового автомобиля и 32-летняя женщина-пассажир погибли.