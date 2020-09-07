Городские власти: на сегодняшний день в Томске отремонтировано 95% тепломагистралей

Томские учреждения социальной сферы начали подключаться к теплоснабжению. Фото: из открытых источников

По состоянию на утро понедельника, 7 сентября, в Томске ремонт завершен на 95% тепловых сетей. К зиме подготовлено 630 километров тепломагистралей, сообщила пресс-служба мэрии. С начала ремонтной кампании специалисты выявили в ходе проведения гидравлических испытаний более 2 тысяч дефектов (на 6% больше по сравнению с 2019 годом). На сегодняшний день устранены 1,8 тысячи повреждений, остальные пока остаются в работе.

По информации департамента городского хозяйства, ресурсоснабжающая организация усилила работу бригад в выходные, что позволило в воскресенье завершить ремонт тепломагистралей № 2а и 11, от которых запитана часть домов на ул. Льва Толстого, Алтайской, Олега Кошевого, Сибирской и в пер. Курском. Здесь горячее водоснабжение возобновится в ближайшие дни при условии готовности жилого фонда к приему ресурса.

Сейчас подача горячей воды возобновлена в 93% томских многоквартирников по 2 620 адресам. Параллельно бригады АО «ТомскРТС» продолжают устранять локальные дефекты на подводящих теплосетях к отдельным домам в разных районах города.

Добавим, что 10 детсадов и одна школа-интернат в областном центре уже получили в тепловой инспекции разрешение на включение ресурса. «Еще шесть учреждений социальной сферы подключатся к теплоснабжению до конца дня. Прием заявок на включение тепла от руководителей учреждений продолжается по адресу пер. Нахановича, 4а. Разрешения на подключение выдаются при наличии технической возможности с учетом действия летней схемы теплоснабжения», сказано в сообщении.