В Томске новые мастерские за 16 млн рублей позволят выращивать профессионалов мирового уровня

Профессиональное образование Томской области получает современную базу для обучения Фото: из открытых источников

В Томском индустриальном техникуме состоялось торжественное открытие современных мастерских по пяти актуальным компетенциям: «Туризм», «Администрирование отеля», «Интернет-маркетинг», «Реклама», «Документационное обеспечение управления и архивоведение», сообщает портал администрации региона.

Оснащение и ремонт мастерских обошлись в 16 млн рублей, выделенных в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование».

– Новые мастерские – это база, которая даст возможность перейти от индивидуальной и чемпионатной к массовой подготовке профессионалов по высоким требованиям Ворлдскиллс для реальных производств, компаний и конкретных работодателей региона, – сказала на церемонии открытия заместитель губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу Людмила Огородова.

Участие в открытии также приняли начальник областного департамента профессионального образования Юрий Калинюк, директор Томского индустриального техникума Владимир Елисеев, депутаты областной Думы, студенты, преподаватели и мастера.

На экскурсии гости и приглашенные познакомились с оснащением мастерских – новейшим компьютерным оборудованием и эффективными образовательными технологиями.

Все компьютеры здесь располагают специализированным программным обеспечением мирового уровня, а впервые появившаяся в регионе мастерская по компетенции «Администрирование отеля» воспроизводит ресепшн лучших отелей.