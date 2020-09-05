Томск
Еще
Радио
Томск
Еще
Радио
Томск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Томске новые мастерские за 16 млн рублей позволят выращивать профессионалов мирового уровня

Томский индустриальный техникум получил современную базу для подготовки
ИГОРЬ ТЮРИНИГОРЬ ТЮРИН
КомментироватьОставить комментарий
Профессиональное образование Томской области получает современную базу для обучения

Профессиональное образование Томской области получает современную базу для обучения

Фото: из открытых источников

В Томском индустриальном техникуме состоялось торжественное открытие современных мастерских по пяти актуальным компетенциям: «Туризм», «Администрирование отеля», «Интернет-маркетинг», «Реклама», «Документационное обеспечение управления и архивоведение», сообщает портал администрации региона.

Оснащение и ремонт мастерских обошлись в 16 млн рублей, выделенных в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование».

– Новые мастерские – это база, которая даст возможность перейти от индивидуальной и чемпионатной к массовой подготовке профессионалов по высоким требованиям Ворлдскиллс для реальных производств, компаний и конкретных работодателей региона, – сказала на церемонии открытия заместитель губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу Людмила Огородова.

Участие в открытии также приняли начальник областного департамента профессионального образования Юрий Калинюк, директор Томского индустриального техникума Владимир Елисеев, депутаты областной Думы, студенты, преподаватели и мастера.

На экскурсии гости и приглашенные познакомились с оснащением мастерских – новейшим компьютерным оборудованием и эффективными образовательными технологиями.

Все компьютеры здесь располагают специализированным программным обеспечением мирового уровня, а впервые появившаяся в регионе мастерская по компетенции «Администрирование отеля» воспроизводит ресепшн лучших отелей.

Образование