Суды в Томской области оштрафовали почти 9 тысяч жителей региона за нарушение масочного режима

Патрули и комиссии наводят положенный в период пандемии порядок в магазинах и кафе региона Фото: из открытых источников

За соблюдением на объектах торговли и общепита требований СанПин, установленных Роспотребнадзором для профилактики распространения коронавирусной инфекции, следят межведомственные контрольные группы: участковые уполномоченные полиции, работники сельских и городских администраций, государственные гражданские служащие, информирует портал администрации Томской области.

В ходе рейдов специалисты проверяют соблюдение персоналом и посетителями учреждений масочного режима, организацию социальной дистанции, дезинфекционного режима, «входного фильтра» и других условий, обусловленных действующим в регионе режимом повышенной готовности.

За две недели – с 17 по 28 август – проверки эпидрежима прошли почти на 700 объектах торговли, общепита и сферы услуг. Различные нарушения СанПин были выявлены на 59-ти из них.

В среднем контрольные мероприятия в регионе охватывают до 60-ти магазинов, рынков, кафе и ресторанов в день. В числе нарушений предприниматели чаще забывают о дезинфекции мебели, обеззараживании воздуха, запасе средств индивидуальной защиты и измерении температуры у персонала.

За весь период проверок – с 18 марта – за подобные нарушения региональные управления Роспотребнадзора и полиции возбудили почти 150 административных дел. По их итогам суды вынесли три решения о приостановке деятельности предприятий и 44 – о наложении штрафа. Еще 30 предпринимателей получили предупреждения.

Более 21 тысячи протоколов за этот же период томские полицейские составили за нарушение масочного режима. Около 19 тысяч административных дел были направлены в суды, которые вынесли почти 9 тысяч решений о штрафе и 5,5 тысяч предупреждений.

Напомним, режим ограничений в Томской области действует до 30 сентября.

Ранее Роспотребнадзор утвердил санитарно-эпидемиологические правила (СанПиН) по профилактике коронавирусной инфекции, которые будут действовать до конца 2020 года.