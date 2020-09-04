В Томске власти готовы отдать в «аренду за рубль» еще девять исторических зданий

Право льготной аренды восстановленных зданий предоставляется инвесторам на 49 лет. Фото: из открытых источников

24 и 25 сентября в Томске пройдут торги на право льготной аренды исторических зданий с условием их восстановления, сообщает пресс-служба мэрии. В первый день муниципалитет выставит шесть лотов: это здания по ул. Шишкова, 6; Никитина, 2а; Центральной, 9; Советской, 93; Максима Горького, 30; пер. Кононова, 4. Во второй день к ним добавятся еще три – дома по ул. Советской, 8 и 8б, ул. Пушкина, 28а.

Напомним, что муниципальный проект «Аренда за рубль» действует в областном центре с сентября 2016 года. Инвесторам предлагается за свой счет отремонтировать старинные дома, а взамен получить льготу по арендной плате, которая после завершения восстановительных работ снижается до 1 рубля в год за аренду объекта и 0,1% от стоимости аренды земельного участка. Право льготной аренды предоставляется инвесторам на 49 лет.

Ранее мэр Томска Иван Кляйн поставил задачу за пять лет передать в аренду инвесторам для восстановления не менее 50 исторических объектов. По мнению градоначальника, проект уже доказал свою востребованность и эффективность.

Сейчас договоры по проекту «Аренда за рубль» заключены на 34 исторических здания. Полностью восстановлены уже пять домов, в трех из которых теперь располагаются офисные помещения. По ул. Пушкина, 24, готовится к открытию чайная. На восьми объектах проекта продолжаются ремонтные работы – внутренняя отделка, ремонт оконных рам, подготовка к ремонту фундамента и укладке венцов сруба.

Кроме того, в 2020 году получено заключение о соответствии проектно-сметной документации техническому заданию по четырем объектам на ул. Гоголя; еще по 14 зданиям ведется разработка ПСД.