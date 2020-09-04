Погода в Томске на 4 сентября 2020 года: резкое похолодание и сильный ветер

В Томскую область пришла осень... Фото: из открытых источников

По прогнозу томского гидрометцентра в пятницу, 4 сентября, в областной столице ожидаются облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди, местами гроза. При грозах возможен град, а также порывы ветра до 16- 21 м/с. Воздух прогреется всего до +14 ..+16 градусов.

В районах региона также будет ветрено и весьма прохладно: температура не поднимется выше +14. По северу и западу возможны очень сильные, по востоку небольшие дожди, в отдельных районах грозы, град. Ветер северный (по востоку региона юго-западный) 6-11 метров в секунду, местами порывы до 21 м/с.

В связи с неблагоприятным метеорологическим прогнозом ГУ МЧС по Томской области предупреждает граждан о возможных ЧС на системах энергоснабжения и на объектах ЖКХ, и просит соблюдать осторожность при нахождении на улице.