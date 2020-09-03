Федеральный бюджет поддержал развитие производства масличных культур в Томской области

Растительное масло остается в цене во все времена Фото: из открытых источников

В рамках регионального проекта «Экспорт продукции АПК» регион получил из федерального бюджета 17,3 млн рублей на стимулирование производства масличных культур. Еще полмиллиона рублей на эту статью расходов выделено из областного бюджета, информирует портал администрации региона.

Субсидией могут воспользоваться сельхозпроизводители, научные и образовательные организации, имеющие посевные площади масличных агрокультур. Размер поддержки зависит от объема реализованных семян.

В Томской области выращиванием наиболее распространенной масличной культуры – рапса занимаются 25 хозяйств. В этом году они планируют получить 32,2 тыс. тонн рапса.

Проект «Экспорт продукции АПК» реализуется в Томской области в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», рассчитанного на шесть лет – с 2019 по 2024 годы.