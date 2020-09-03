Три рядом стоящие машины сгорели сегодня ночью в Октябрьском районе Томска

Причиа возгорания иномарок устанавливается. Фото: из открытых источников

Сегодня ночью во дворе жилого дома по ул.Бирюкова, 10 в Томске загорелся автомобиль Hyundai Solaris, от распространившегося огня пострадали две припаркованные рядом машины Hyundai Santa Fe и Nissan Terrano.

Сигнал о пожаре поступил в оперативно-дежурную часть ГУ МЧС по Томской области в 04:15. Через пять минут огнеборцы прибыли на место, ликвидировать возгорание удалось через полчаса.

- В результате пожара выгорели моторный отсек и салон автомобиля Hyundai Solaris 2018 года выпуска. У рядом стоящего автомобиля Hyundai Santa Fe сгорели покрышки с левой стороны кузова, обгорело лакокрасочное покрытие; у автомобиля Nissan Terrano обгорело лакокрасочное покрытие с правой стороны кузова, оплавились фара и бампер, - сообщает пресс-служба ведомства.

Добавим, к тушению привлекались 2 единицы техники и 6 человек. Причина пожара устанавливается.