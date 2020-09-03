Полную стоимость авиаперелетов к месту лечения и обратно в Томской области компенсировали 32 семьям с детьми-инвалидами

Тридцать две семьи с онкобольными детьми в регионе в 2020 году получили денежную помощь на покупку билетов к месту лечения и обратно. Фото: Из открытых источников

- В 2020 году компенсацию за авиаперелет получили 32 семьи с детьми-инвалидами с онкологическими заболеваниями на сумму более 1,5 млн. рублей, - сообщила начальник департамента социальной защиты населения Томской области Марина Киняйкина. - Компенсация предоставляется на детей, которые направляются в медучреждения за пределами региона для госпитализации, восстановительного лечения, обследования или за консультацией.

В департаменте уточнили, что компенсируется полная стоимость двух авиабилетов эконом-класса к месту лечения и обратно. Количество перелетов не ограничено. Чтобы получить материальную помощь на авиаперелет, родителю или другому законному представителю ребенка-инвалида нужно обратиться в центр социальной поддержки населения по месту жительства.