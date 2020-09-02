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Здоровье

На оборудование экспертного класса больницы Томской области получили из фонда ОМС свыше 28 млн рублей

Всего на эти цели до конца 2020 года фонд направит более 55 млн рублей
Валерия ЗолотухинаВалерия ЗолотухинаВалерияЗолотухина
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Несколько медицинских учреждений Томска и области пополнилось современной высокотехнологичной медтехникой за счет средств ОМС.

Несколько медицинских учреждений Томска и области пополнилось современной высокотехнологичной медтехникой за счет средств ОМС.

Фото: Из открытых источников

- 28,6 млн рублей направлено в медицинские учреждения для закупки оборудования, общий объем финансирования может быть пересмотрен в сторону увеличения, - отметил директор Томского фонда ОМС Алексей Рудко. - Всего до конца 2020 года из средств нормированного страхового запаса фонда ОМС на покупку и ремонт медтехники в больницах, повышение квалификации медработников планируется направить 55,5 млн рублей.

В фонде ОМС уточнили, что за счет выделенных средств в областном перинатальном центре им. И.Д. Евтушенко уже установлен неонатальный инкубатор стоимостью 2,4 млн рублей. Медсанчасть «Строитель» пополнилась аппаратом ультразвуковой диагностики экспертного класса за 3,5 млн рублей. В больницу скорой медицинской помощи закуплен современный наркозно-дыхательный аппарат. Кроме того, оборудование на общую сумму 15,2 млн рублей получили Александровская, Томская и Бакчарская больницы.

Здоровье в Томске