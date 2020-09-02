На оборудование экспертного класса больницы Томской области получили из фонда ОМС свыше 28 млн рублей

Несколько медицинских учреждений Томска и области пополнилось современной высокотехнологичной медтехникой за счет средств ОМС. Фото: Из открытых источников

- 28,6 млн рублей направлено в медицинские учреждения для закупки оборудования, общий объем финансирования может быть пересмотрен в сторону увеличения, - отметил директор Томского фонда ОМС Алексей Рудко. - Всего до конца 2020 года из средств нормированного страхового запаса фонда ОМС на покупку и ремонт медтехники в больницах, повышение квалификации медработников планируется направить 55,5 млн рублей.

В фонде ОМС уточнили, что за счет выделенных средств в областном перинатальном центре им. И.Д. Евтушенко уже установлен неонатальный инкубатор стоимостью 2,4 млн рублей. Медсанчасть «Строитель» пополнилась аппаратом ультразвуковой диагностики экспертного класса за 3,5 млн рублей. В больницу скорой медицинской помощи закуплен современный наркозно-дыхательный аппарат. Кроме того, оборудование на общую сумму 15,2 млн рублей получили Александровская, Томская и Бакчарская больницы.