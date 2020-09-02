Погода в Томске 2 сентября 2020 года: МЧС объявило оперативное предупреждение

Погода в среду, 2 сентября, обещает быть ветреной и дождливой, возможен град. Фото: Из открытых источников

- По данным Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 и сутки 3 сентября местами по области ожидаются сильные дожди, грозы, возможен град, при грозах шквалистое усиление ветра 18-23 м/с. Ожидается понижение температуры, - сообщили в ГУ МЧС России по Томской области. - Возможно возникновении чрезвычайных происшествий, обусловленных авариями на объектах ТЭК, нарушениями в работе транспорта.

В Томском гидрометцентре уточнили, что сегодня в городе ожидается облачная погода с прояснениями, ветер юго-западного направления. Температура днем +19, +21.

По области воздух прогреется до +17, +22, местами до +11, +16. Ветер юго-западный, по северу с переходом на северо-западный.