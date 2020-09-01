Томск готовится «наводить красоту» на своей территории на осенних субботниках

Томск после субботников уйдет под снег красивый и чистый Фото: из открытых источников

В администрации Томска определили даты проведения осенних субботников. В сентябре активные горожане – жители многоквартирных домов вместе со своими УК и ТСЖ буду наводить порядок во своих дворах, высаживать полученные от администрации саженцы, в октябре – готовить придомовую территорию и внутриквартальные проезды к зимнему содержанию. Сегодня районные администрации Томска формируют перечень пространств, на которых пройдет уборка, сообщает мэрия областного центра.

В осеннем субботнике примут участие подрядчики администрации Томска по реализации национальных проектов. Наводить порядок и высаживать декоративные кустарники и деревья вблизи отремонтированных объектов по предложению администрации Томска будут подрядчики, работающие в рамках нацпроектов «Жилье и городская среда» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В последнюю субботу сентября состоится общегородская уборка. Озеленять Томск в этот день будут подрядчики, участвующие в реализации нацпроектов. Так, около 40 тополей планируют высадить взамен аварийноопасных по ул. Усова на участке от пр. Ленина до ул. Белинского. Отметим, за посадку здесь именно тополей проголосовали большинство членов городской ландшафтной комиссии.

В начале октября по приглашению мэра Томска Ивана Кляйна участие в озеленении примут социальные партнеры администрации – предприниматели, которые за собственный счет приобретут посадочный материал. Некоторые из них выполнят компенсационные посадки взамен снесенных по их заявкам деревьев на других территориях.