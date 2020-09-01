На строительство нового корпуса Томского госуниверситета направят более 1,5 млрд рублей

Пятиэтажное здание появится на месте ранее демонтированного профилактория ТГУ по пр. Ленина. Фото: Александр Сакалов Фото: из открытых источников

Вчера, 31 августа, председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о выделении 1,57 млрд рублей на строительство учебно-лабораторного комплекса Томского государственного университета.

Пятиэтажное здание площадью почти 13 тыс. кв. метров появится на месте ранее демонтированного профилактория ТГУ на пр. Ленина, 49. Строительные работы запланированы на 2020-2022 годы, сообщается на сайте правительства, а в 2023-м новый комплекс уже сможет принять первых студентов.

Напомним, что в 2016 году после нескольких обрушений в здании профилактория ТГУ предложил Минобрнауки РФ полностью снести его и построить на этом месте новый корпус. После получения разрешения, осенью 2018-го, площадку очистили. На разработку проектно-сметной документации университет направил 19 млн рублей.

В вузовском корпусе разместятся учебные аудитории и помещения для сотрудников, переговорные, а также специализированные классы для занятий живописью и фотографией. Планируется оборудовать несколько конференц-залов, создать комфортные условия для людей с инвалидностью. Всего комплекс сможет вместить более 1 300 человек. Проект уже получил положительное заключение государственной экспертизы.

– Новый корпус позволит разместить студентов и преподавателей с большим комфортом, откроет новые возможности для тех, кто обучается творческим специальностям, – говорится в сообщении.