В Томской области кампания по детскому отдыху для 40 тысяч ребят проходила в онлайн-формате

Детский летний отдых и оздоровление тоже перешли в Интернет Фото: из открытых источников

В Томской области дистанционными формами досуга в рамках кампании по детскому отдыху и оздоровлению охвачено 40 400 детей. Летние мероприятия для ребят провели 107 различных организаций во всех муниципальных образованиях региона, сообщает портал администрации области.

В 2020 году летняя кампания по детскому отдыху и оздоровлению проходила в особом режиме – из-за пандемии коронавируса досуг детей был организован в онлайн-формате.

Как сообщила начальник департамента по вопросам семьи и детей Томской области Маргарита Шапарева, онлайн-мероприятия в сфере детского отдыха стартовали в мае и продлились в течение всего лета.

– Более 40 тысяч детей стали участниками 220 дистанционных мероприятий. Для них были организованы онлайн-смены и площадки, творческие программы и концерты, мастер-классы, практикумы и лаборатории, виртуальные выставки, лектории, игры, квесты, марафоны, флешмобы и конференции, – уточнила Маргарита Шапарева.