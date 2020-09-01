В новом учебном году получать образование в томских вузах будут около 13 тыс. иностранцев

Студентов из-за границы в этом году, по предварительным прогнозам специалистов, в Томске будет обучаться больше, чем в предыдущем. Фото: Из открытых источников

- 2,5 тысячи иностранных студентов, оставшихся в период режима самоизоляции и ограничений в Томске, начнут учебный год в обычном формате по расписанию вуза. Те, кто в течение этого периода вернулся домой, - дистанционно. Это связано с тем, что границы России по-прежнему закрыты для большинства стран, - сообщил Петр Каминский, начальник департамента науки и высшего образования администрации Томской области. - Иностранные студенты, которые приедут в Томск, приступят к обучению после 14-дневной изоляции и наличия отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 (тест будет взят на 10-12 день наблюдения).

В департаменте уточнили: зачисление абитуриентов из других государств продолжается. Ожидается, что в 2020-2021 учебном году в вузах Томской области будут обучаться около 13 тысяч иностранных студентов.

Напомним, по итогам 2019-2020 года в учреждениях высшего образования обучалось 10,9 тыс. иностранных студентов из 93 стран мира, в том числе 1,4 тыс. человек из дальнего зарубежья, 9,5 - из ближнего.