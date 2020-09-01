Свыше 124 тыс. школьников сядут за парты в Томской области сегодня

Свыше 14 тыс. первоклашек в Томской области перешагнули сегодня школьный порог. Фото: Из открытых источников

- Сегодня, 1 сентября, в школах Томской области сядут за парты 124 796 учеников, в том числе 14 140 первоклассников и 6 130 одиннадцатиклассников. Кроме того, учебный год в сельских школах региона начнут 19 «земских учителей» из Московской, Томской, Новосибирской областей и Республики Тыва, - сообщили в пресс-службе обладминистрации. Всего за право стать «земским учителем» боролись 48 претендентов - учителей математики, физики, начальных классов, русского языка и литературы, иностранного языка, истории и обществознания из 13 регионов России.

В региональном департаменте общего образования добавили, что 19 победителей конкурсного отбора и участников программы «Земский учитель» сегодня начнут уроки в школах Александровского, Асиновского, Бакчарского, Верхнекетского, Зырянского, Каргасокского, Кожевниковского, Колпашевского, Кривошеинского, Молчановского, Парабельского, Первомайского, Тегульдетского, Томского, Шегарского районов, а также Кедрового и Стрежевого.

Уточним, что в первый раз в День знаний-2020 двери детям откроет новая школа «Интеграция» в Томском районе: она рассчитана на 1100 учеников и на 100% укомплектована педагогическими кадрами. Всего за 2017-2019 годы в области открыты четыре новые школы на 1100 мест каждая - на ул. Дизайнеров, 4, Береговой, 6, Никитина, 6, Федоровского, 4 в Томске.