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В Томской области ветеринарам к празднику подарили новые автомобили

Автопарк ветслужбы региона пополнили 6 машин
Игорь ТюринИгорь ТюринИгорьТюрин
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Ветеринары обязаны быть мобильными и легкими на подъем

Ветеринары обязаны быть мобильными и легкими на подъем

Фото: из открытых источников

К профессиональному празднику – Дню ветеринарного работника – новые легковые автомобили LADA Largus направлены в районные ветеринарные учреждения Бакчарского, Зырянского, Кожевниковского, Колпашевского, Первомайского и Чаинского районов, информирует портал администрации Томской области.

Вручая ключи от автомобилей, заместитель губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр отметил, что ветеринарная служба региона успешно справляется со своей главной задачей по недопущение эпизоотий и лечению животных.

– Ветеринарная служба региона работает во многих направлениях – сохранение и увеличение поголовья сельскохозяйственных животных, безопасность молочной и мясной продукции, предупреждение и ликвидация болезней скота и птицы. Учитывая зону охвата – от коллективных хозяйств и холдингов до каждого фермера – служба должна оставаться мобильной, – подчеркнул вице-губернатор Андрей Кнорр.