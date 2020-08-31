В Томской области ветеринарам к празднику подарили новые автомобили

Ветеринары обязаны быть мобильными и легкими на подъем Фото: из открытых источников

К профессиональному празднику – Дню ветеринарного работника – новые легковые автомобили LADA Largus направлены в районные ветеринарные учреждения Бакчарского, Зырянского, Кожевниковского, Колпашевского, Первомайского и Чаинского районов, информирует портал администрации Томской области.

Вручая ключи от автомобилей, заместитель губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр отметил, что ветеринарная служба региона успешно справляется со своей главной задачей по недопущение эпизоотий и лечению животных.

– Ветеринарная служба региона работает во многих направлениях – сохранение и увеличение поголовья сельскохозяйственных животных, безопасность молочной и мясной продукции, предупреждение и ликвидация болезней скота и птицы. Учитывая зону охвата – от коллективных хозяйств и холдингов до каждого фермера – служба должна оставаться мобильной, – подчеркнул вице-губернатор Андрей Кнорр.