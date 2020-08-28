С 1 сентября движение по части ул. Гоголя в Томске станет односторонним

Одностороннее движение будет введено на участке ул. Гоголя. Фото: из открытых источников

- С 1 сентября 2020 года движение автомобилей по ул. Гоголя на участке от ул. Алтайской до пер. Плеханова будет организовано только в сторону пер. Плеханова. Соответствующее решение было принято накануне членами городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба мэрии.

Также говорится, что на указанном участке улично-дорожной сети будут установлены дорожные знаки и в перспективе выделена пешеходная зона. - Решение об организации одностороннего движения было принято по обращению жителей прилегающих домов пол ул. Алтайской, 8, 8/1 и др. По оценкам специалистов, движение пешеходов здесь ранее было затруднено из-за большего количества автомобилей, объезжающих по ул. Гоголя крупные магистрали, - отмечается в сообщении.

Горожан просят соблюдать Правила дорожного движения.