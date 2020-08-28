Томск
Еще
Радио
Томск
Еще
Радио
Томск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

С 1 сентября движение по части ул. Гоголя в Томске станет односторонним

Причной послужили жалобы горожан на автомобили, объезжающие пробки
Алиса СелезневаАлиса СелезневаАлисаСелезнева
КомментироватьОставить комментарий
Одностороннее движение будет введено на участке ул. Гоголя.

Одностороннее движение будет введено на участке ул. Гоголя.

Фото: из открытых источников

- С 1 сентября 2020 года движение автомобилей по ул. Гоголя на участке от ул. Алтайской до пер. Плеханова будет организовано только в сторону пер. Плеханова. Соответствующее решение было принято накануне членами городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба мэрии.

Также говорится, что на указанном участке улично-дорожной сети будут установлены дорожные знаки и в перспективе выделена пешеходная зона. - Решение об организации одностороннего движения было принято по обращению жителей прилегающих домов пол ул. Алтайской, 8, 8/1 и др. По оценкам специалистов, движение пешеходов здесь ранее было затруднено из-за большего количества автомобилей, объезжающих по ул. Гоголя крупные магистрали, - отмечается в сообщении.

Горожан просят соблюдать Правила дорожного движения.