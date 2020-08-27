С 1 сентября в томской школе №16 появится профильный футбольный класс

Юные футболисты помогают наводить порядок в родном городе Фото: из открытых источников

С 1 сентября в томской школе №16 появится футбольный класс, где станут готовить юных спортсменов. Об этом в ходе выездного совещания по территории Ленинского района мэру Томска Ивану Кляйну рассказал директор частной футбольной школы «Ермак» Дмитрий Суворков, информирует сайт администрации областного центра.

В 2019 году предприниматель обратился в администрацию Ленинского района с предложением благоустроить площадку по соседству с футбольной школой по ул. Войкова, 2б для занятий спортом на открытом воздухе.

В мае 2020 года здесь была построена спортивная площадка с футбольным полем и комплексом тренажеров воркаута, доступных для всех желающих. Сегодня эти площадки пользуются популярностью у проживающих в районе подростков.

Также по просьбе администрации компания привела в порядок внешний вид здания городской ярмарки, расписала тематическими рисунками входные группы и дымоходы погреба, расположенного неподалеку. Сегодня футбольная школа поддерживает порядок на территории – убирает мусор, подметает дорожки, стрижет газоны.

На сегодняшний день футбольная школа «Ермак» насчитывает 180 воспитанников в возрасте от 3 до 15 лет. В штате организации 20 профессиональных тренеров по футболу, ОФП, единоборствам, хореографии, легкой атлетике. Для теоретических занятий и тактических разборов в школе организован учебный класс.

Кроме того, футбольный клуб «Ермак» – автор социального проекта «Футбол в каждый двор», бесплатных тренировок для ребятишек Ленинского района.

А 1 сентября, по словам Дмитрия Суворкова, в новом корпусе школы № 16 на ул. Береговой откроется профильный футбольный класс, ученики которого смогут заниматься спортом на профессиональном уровне. Программа включает 5-6 тренировок в неделю, в том числе занятие по ритмике, координации, единоборствам и тд. Для желающих попасть в класс проходил отбор. Всего набрано 25 мальчиков.