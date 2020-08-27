В новом томском микрорайоне Радонежском планируют за неделю обустроить 3 остановки транспорта

На территорию Радонежского будет заезжать маршрутный автобус №31, который свяжет микрорайон с центром Томска. Фото: Из открытых источников

- Работа по организации автобусного сообщения уже начата. При одностороннем движении планируется обустроить 3 остановки общественного транспорта: в пер. Речном (между школой и домом № 4), по ул. Трудовой,12 и 18, - сообщил заммэра по благоустройству Вячеслав Черноус. - Заездные карманы и сами остановки выполнят специалисты собственника земельного участка – компании ТДСК. Но предварительно нужно перенести опору освещения, Г-образную стойку светофора, демонтировать часть пешеходного тротуара для организации безопасного радиуса разворота автобуса.

Чиновник уточнил, что все эти мероприятия предположительно будут выполнены до конца следующей недели. Уже принято решение о том, что в Радонежский пойдет автобус маршрута № 31, совмещенный с межмуниципальным 150-м. Автобусы будут ездить по схеме: в город - Мясокомбинат – ул. Нижне-Луговая – пер. Речной – ул. Береговая – ул. Трудовая - ул. Нижне-Луговая - пр. Ленина; из города – пр. Ленина- ул. Нижне-Луговая- пер. Речной-ул. Береговая-ул. Трудовая – пос. Мясокомбинат (конечная).