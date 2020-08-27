Жители Томской области накопили 355 млн рублей долгов за электричество

Томичи задолжали энергетикам 355 млн рублей. Фото: из открытых источников

По состоянию на 1 августа 2020 года задолженность жителей Томской области перед АО «Томскэнергосбыт» составила почти 355 млн рублей, из них 172 млн рублей составляют долги населения областной столицы, 183 млн рублей – потребителей электроэнергии из районов региона, сообщает пресс-служба предприятия.

На фоне временных ограничений, связанных с пандемией, АО «Томскэнергосбыт» не начисляет пеню за неоплату или неполную оплату, а также не ограничивает подачу электроэнергии за задолженность. При этом в отношении злостных неплательщиков у компании есть право обратиться в суд, а затем к судебным приставам

- По итогам первого полугодия 2020 года АО «Томскэнергосбыт» направило 4210 заявлений на взыскание задолженности с абонентов-физических лиц. Во втором квартале текущего года количество таких заявлений в сравнении с первым кварталом увеличилось на 30%. В случае неоплаты должником исполнительного документа судебные приставы вправе применить принудительные меры взыскания долгов. С начала года Управление ФССП России по Томской области в рамках исполнительного производства произвело арест имущества у 24 должников, в отношении 378 неплательщиков вынесены постановления о запрете регистрационных действий на транспортные средства. К 218 должникам применён запрет на регистрационные действия с недвижимостью, - отмечается в сообщении.

По исполнительным листам за полгода взыскано более 4 млн рублей.

- Хотелось бы ещё раз напомнить нашим клиентам, что ряд действующих антикризисных мер в сфере функционирования ЖКХ и поддержки граждан по оплате коммунальных услуг, не отменяет обязанность своевременно оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Мы готовы поддержать тех людей, которые попали в тяжелую финансовую ситуацию и предлагаем не копить долги, а заключать соглашения о реструктуризации долга, - подчеркнул начальник управления по работе с физическими лицами в городе АО «Томскэнергосбыт» Вячеслав Гайфуллин.