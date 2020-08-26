По суду с двух томских организаций сферы ЖКХ будет взыскано 4 млн. рублей за вред, причиненный окружающей среде

Коммунальщики готовы экономить и на канализации... Фото: из открытых источников

Прокуратурой Октябрьского района г. Томска была проведена проверка по факту несанкционированного сброса на рельеф местности канализационных сточных вод за многоквартирным домом по ул. Иркутский тракт, 216 в г. Томске, сообщает сайт областной прокуратуры.

Установлено, что в сброс сточных вод исходит от канализационной насосной станции, принадлежащей на праве собственности ООО «Магистраль» и эксплуатируемой ООО Управляющая компания «Дом».

По результатам проверки прокуратура района в судебном порядке потребовала от указанных организаций возмещения ущерба за негативное воздействие на окружающую среду на общую сумму более 4 млн. рублей. Решением Октябрьского районного суда г. Томска в иске прокурору было отказано по мотиву отсутствия бесспорных доказательств размера причиненного ущерба.

Не согласившись с судебным решением, участвующий в суде первой инстанции прокурор обжаловал его в апелляционном порядке. Поддерживая апелляционное представление, заместитель начальника отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе указал, что причинение ущерба окружающей среде и его размер подтверждаются совокупностью представленных в материалы дела доказательств, в том числе составленными уполномоченным органам актами и расчетами размера ущерба. При этом специалистами правильно определены границы и площадь загрязнения почвы.

Согласившись с позицией прокурора, судебная коллегия по гражданским делам Томского областного суда отменила решение суда первой инстанции и взыскала с ООО Управляющая компания «Дом» и ООО «Магистраль» сумму ущерба, причиненного окружающей среде, в размере более 4 млн. рублей. Судебный акт вступил в законную силу.