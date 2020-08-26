Страда-2020: по урожайности пшеницы, картофеля и овощей Томская область находится на втором месте в СФО

Томские аграрии одни из лучших в Сибири Фото: из открытых источников

Хозяйства региона обмолотили 184,5 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур – это почти в два раза больше, чем было убрано на эту же дату в прошлом году. Средняя урожайность составляет 27,3 ц/га, сообщает портал администрации Томской области.

По темпам уборки лидируют Зырянский (51,6%), Асиновский (48,2%) и Шегарский (47,8%) районы.

Озимыми культурами в Кожевниковском и Томском районах засеяно 6242 га (33,2% от плана). Подготовку зяби ведут восемь районов – вспахано 26,3 тысячи га (20,1% от плана). Продолжается уборка льна-долгунца (убрано 575 га), картофеля (49,2 га) и овощей (44 га).

По урожайности пшеницы, картофеля и овощей Томская область находится на втором месте в Сибирском федеральном округе, по урожайности рапса и темпам уборки – лидирует.

Завершается заготовка кормов (88,1% от плана): на условную голову заготовлено 28,3 центнера кормоединиц, что на 1,6 центнера больше показателя 2019 года.