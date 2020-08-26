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Коронавирус Covid-19

Еще 92 жителя Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки

Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 4 353 человек
Алиса СелезневаАлиса СелезневаАлисаСелезнева
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Число выздоровевших за сутки почти втрое больше числа заболевших за тот же период.

Число выздоровевших за сутки почти втрое больше числа заболевших за тот же период.

Фото: из открытых источников

За минувшие сутки контрольные ПЦР- тесты подтвердили выздоровление от коронавирусной инфекции еще 92 жителей Томской области. Общее число выздоровевших теперь составляет 4353 человека, - сообщил в своей ежедневной сводке региональный оперштаб.

- Среди новых заболевших у 10 человек инфекция протекает бессимптомно, у 18 имеются признаки ОРВИ, у десяти диагностирована пневмония, - также говорится в сообщении.

По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 69,8 % мест. В обсерваторах под Томском находится один постоялец.

Коэффициент распространения инфекции резко понизился и равен 0,96 ( вчера был 1,06).

Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 31 августа включительно.

Ранее сообщалось, что сегодня в Томской области было выявлено 38 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией