Еще 92 жителя Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки

Число выздоровевших за сутки почти втрое больше числа заболевших за тот же период. Фото: из открытых источников

За минувшие сутки контрольные ПЦР- тесты подтвердили выздоровление от коронавирусной инфекции еще 92 жителей Томской области. Общее число выздоровевших теперь составляет 4353 человека, - сообщил в своей ежедневной сводке региональный оперштаб.

- Среди новых заболевших у 10 человек инфекция протекает бессимптомно, у 18 имеются признаки ОРВИ, у десяти диагностирована пневмония, - также говорится в сообщении.

По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 69,8 % мест. В обсерваторах под Томском находится один постоялец.

Коэффициент распространения инфекции резко понизился и равен 0,96 ( вчера был 1,06).

Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 31 августа включительно.

Ранее сообщалось, что сегодня в Томской области было выявлено 38 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией